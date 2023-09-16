أفادت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، بتعطل مفاجئ أصاب أحد الخطوط المغذية لمحافظة شمال قطاع غزة من الداخل الفلسطيني المحتل، مشيرةً إلى أن ذلك أثر على الحصص الكهربائية في جميع المحافظات.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الشركة، اليوم السبت، نوّهت خلاله بحدوث خلل في خط جباليا الذي يغذي محافظة الشمال والواصل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت أن الخلل المفاجئ أصاب الخط بحدود الساعة 11:30 صباحًا، دون معرفة أسباب ذلك.

وبيّنت أن طواقمها الميدانية تعمل في الوقت الحالي على اكتشاف مسببات العطل، من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة.

ولفتت إلى أن فقدان الخط أثر على حصص الكهرباء الواصل إلى جميع المحافظات، خاصة أن الطاقة الكهربائية المتدفقة عبر الخط تبلغ نحو 12 ميجاوات.

ويعاني قطاع غزة من أزمة في التيار الكهرباء منذ قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية لمقر محطة توليد الكهرباء وسط القطاع عام 2006، فيما تعمل شركة توزيع الكهرباء بجدول 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات قطع.