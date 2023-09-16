الرقب: ما تعده المقاومة سيصل بنا إلى وعد التحرير

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، حماد الرقب، أن المنهج المقاوم الذي تسير عليه حماس يسير نحو تحرير الأرض والمقدسات من الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرقب بحفل تأبين أقامته حركة حماس للشهيد براء الزرد، والذي ارتقى خلال فعاليات إسنادية للأسرى في سجون الاحتلال.

وشارك بالحفل حشد جماهيري مهيب الذي أقامته حركة حماس شرق غزة، وممثلين عن قيادة حركة حماس والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ووجهاء ومخاتير.

وأوضح الرقب أن جرائم الاحتلال التي يقوم بها في القدس والضفة وحصار غزة لن تستمر بإذن الله، قائلاً: "نقول لإخواننا في الضفة انهضوا لقتال يهود، بارك الله في جهادكم وسلمت أيمانكم".

وأكد أن ما تعده المقاومة سيصل بنا إلى وعد التحرير إن شاء الله، وتابع: "لقد ورثنا الجهاد والمقاومة ولم يستسلم الفلسطيني في يوم ما"، حاثا جميع أبناء شعبنا على الوقوف خلف المقاومة في المدن والقرى والمخيمات.

بدوره، نعى الداعية وائل الزرد نجله الشهيد براء الزرد، مؤكدا أن تحرير الأسرى من سجون الاحتلال يستوجب بذل الغالي والنفيس من أجل كسر قيدهم.

وأضاف في كلمة بحفل التأبين: "نقدم فلذات أكبادنا نصرة لديننا وعقيدتنا وتحريرًا لأسرارنا من سجون الاحتلال".

وتابع: "مستمرون في طريق ذات الشوكة حتى نحرر بيت المقدس من أيدي المحتلين.