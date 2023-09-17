23 فلسطينيا توفوا في إعصار ليبيا

وثقّت وزارة الخارجية، وفاة 23 فلسطينيا مغتربا، في إعصار "دانيال" الذي ضرب الأراضي الليبية.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إنّ الوزارة أثبتت وفات ٢٣ مواطناً، فيما بقيت عشرات الأُسر في عِداد المفقودين.

ولفت الديك إلى أن الأسر الفلسطينية في شرق ليبيا، تعيش حالة كارثية، موضحا أن العديد من الأسر تشتت وفقدت فلذات أكبادها، موضحا أن الوزارة ستعلن عن أية مستجدات بهذا الخصوص.

وارتفعت حصيلة ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية إلى 11 ألفا و300 قتيل، و10 آلاف و100 مفقود، في حين تتواصل جهود البحث عن مفقودين.