(الأشغال العامة) توضح آخر تطورات الشقق المصرية

أفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بأن المشروع المصري للإسكان، حسب المخطط الأولي له، يتضمن بناء 117 عمارة، بإجمالي 2570 وحدة سكنية، في ثلاثة مناطق؛ وهي الزهرة وجباليا وبيت لاهيا.

وقال وكيل وزارة الإشغال، جواد الأغا، في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، إنه لا يوجد جدول زمني لاستكمال هذه الوحدات؛ "والمخطط الأولي كان 2570 وحدة سكنية وما هو على أرض الوقع حاليا 1492 وحدة تقريباً".

وأضاف: "عند بدء التنفيذ على أرض الواقع تم البدء في ثلاثة مناطق بعدد مختلف عن العدد المخطط له كمرحلة أولى، واللجنة المصرية للإعمار الموجودة بغزة هي من تشرف على تنفيذ أعمال الانشاء من خلال مقاولين فلسطينيين".

وكشف "الأغا" النقاب عن عدم وجود أي اتفاق على توزيع الشقق المصرية. مؤكدًا: "قريبًا سيكون هناك لقاء مع الأشقاء المصريين للاتفاق على آليات توزيع تلك الشقق".

واستطرد: "أعددنا تصورًا مستندًا إلى تجاربنا السابقة منذ عام 1994، وكيفية الاستفادة من مشاريع الإسكان المختلفة، ورفعناه للأشقاء في مصر، وقريبًا سيكون اتفاق على آليات وطريقة التقديم".

وجدد وكيل وزارة الأشغال العامة التأكيد: "لا يوجد شيء يمكن الحديث فيه بخصوص ألية التوزيع وكل ما يتم تناقله عن وجود روابط الكترونية للتسجيل غير صحيح".

واستدرك: "الأشقاء المصريون هم جزء أساسي من عملية توزيع الشقق المصرية وتحديد معايير الاستفادة منها، ونحن منفتحون على كل الجهات التي تريد أن يكون لها دور لضمان الشفافية والنزاهة".