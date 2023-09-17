التشريعي: اقتحامات المستوطنين للأقصى تصعيد خطير

أكد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أن اقتحامات المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك تشكل تصعيداً خطيراً واستفزازاً سافراً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، وهو تجسيد للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال ضد مقدسات الأمة متذرعاً بما يسمى الأعياد اليهودية.

وحذر بحر من أن الاحتلال وقطعان مستوطنيه يتحمل المسؤولية عن تبعات الاستمرار في الاعتداء على المسجد الأقصى، وشعبنا سيمضي في صد العدوان الصهيوني على المقدسات والدفاع عنها بكل الوسائل.

ودعا أبناء أمتنا العربية والإسلامية وكل أحرار العالم للنفير العام، وإفشال مخططات الاحتلال التهويدية ضد القدس والمسجد الأقصى.