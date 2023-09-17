تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كيفية عمل تقليل الاغتراب 2023، قالت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية أنها ستقوم بفتح مرحلة تقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني أمام جميع الطلاب في المرحلتين الأولى والثانية وذلك لإجراء التحويلات في حدود النسبة التي تم اقرارها وهي بنسبة 10%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا الأمر يأتي من أجل التيسير على الطلاب، وحددت مدة معينة للتسجيل.

خطوات تقليل الاغتراب 2023

على الطالب اتباع مجموعة من الخطوات من أجل تقليل الاغتراب، حيث عملت وزارة التربية والتعليم على ذلك من أجل لخدمة الطلاب والتسهيل عليهم وكيفية عمل تقليل الاغتراب لابد من اتباع الخطوات التالية:

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

لا يعترف بالتحويلات الورقية.

يجب أن يكون التحويل لمرة واحدة.

استيفاء الشروط الخاصة بالكلية المراد التحويل إليها وعلى سبيل المثال اجتياز اختبار القدرات.

الاختيار بين الطلاب من خلال شهادة الثانوية العامة.

شروط التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

التحويل من معهد إلى آخر أصبح مقبول للطالب الذي حصل على ترشيح من خلال عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية سواء كانت خاصة، أو متوسطة ويتم ذلك من خلال التقدم للتحويل إلى معهد أخر بشرط أن يكون في ذات التخصص أو تخصص غير مناظر، ولكن بشرط استيفاء الحد الأدنى المعلن من قبل المعهد المراد التحويل إليه، وأيضاً يعتمد على النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية، وكذلك مجموع الطالب.

خطوات تسجيل طلب الاغتراب 2023

يوجد عدد من الخطوات لكي يتم تسجيل طلب تقليل الاغتراب بالشكل الصحيح حيث يرغب البعض في معرفة الخطوات الصحيحة للتسجيل والتي سنذكرها على النحو التالي:

الدخول عبر الموقع الخاص بالتنسيق الإلكتروني.

النقر على اختيار خدمة تقليل الاغتراب.

اختيار الشهادة التي حصل عليها.

إدخال رقم الجلوس الخاص به.

إدخال الرقم السري الخاص به.

النقر على كلمة موافق.

هل يوجد تقليل اغتراب في 2023؟

نعم يوجد تقليل اغتراب حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي أنه سيتاح للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية إجراء التحويلات، وتقليل الاغتراب سواء كان مناظر أو غير مناظر وقالت الوزارة أن ذلك سيتم في حدود النسبة المقررة وهي 10%، وحددت المدة التي تبدأ من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية.

كيفية عمل تقليل الاغتراب 2023

تقليل الاغتراب للعام 2023م يتم ذلك من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت والتسجيل، ويستطيع الطالب الذي تم ترشيحه في المرحلتين الأولى والثانية إجراء التحويلات وتقليل الاغتراب.