ميتا: فيسبوك مجحفة في حق المحتوى الفلسطيني

أكد عضو مجلس الإشراف في شركة "ميتا"، خالد منصور، على أن منصة "فيسبوك مجحفة في حق المحتوى الفلسطيني".

ومجلس الإشراف في شركة "ميتا" التي تمتلك وتدير منصات "فيسبوك" و "انستغرام" و "واتس آب"، هو بمثابة مجلس حكماء، يساعد إدارة الشركة على وضع سياسات النشر والتوجيه للمحتوى، ويضم في عضويته شخصيتان عربيتان هما خالد منصور وتوكل كرمان.

وشدد منصور، خلال مؤتمر "مستقبل الإعلام والاتصال" الذي انطلقت أعماله، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، على أن "الخوارزميات العبرية غير كافية لمحاصرة خطاب الكراهية بهذه اللغة".

وجاءت تصريحات منصور، خلال سؤال تم توجيهه من خبير تكنولوجيا المعلومات رائد سمور، حول تغييب المعلومات المتعلقة بشخصيات فلسطينية مثل الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة "حماس"، وإتاحة معلومات متعلقة بشخصيات إسرائيلية تورطت في قضايا إرهابية، مثل باروخ غولدشتاين، مرتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل عام 1995.

وطالب منصور، بمزيد من الشفافية في تعريف قضايا مثل الإرهاب وخطاب الكراهية، مشددا على أنه "لا يجوز حذف أي بوست يحمل اسم حركة حماس على سبيل المثال.