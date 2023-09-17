كتلة الصحفي تعقّب على استهداف الاحتلال للصحفيين شرق جباليا

استنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني الاستهداف المباشر للصحفيين أثناء تغطيتهم لفعاليات الشباب الثائر شرق قطاع غزة.

ودعت كتلة الصحفي، عقب إصابة صحفيَين خلال تغطيتهم لفعاليات سلمية مساندة للقدس شرق جباليا، المؤسسات الحقوقية الدولية لحماية الزملاء الصحفيين خاصة أنهم يرتدون بزات عليها علامة الصحافة.

وقالت الكتلة: "نتقدم بمزيج من الفخر والاعتزاز بالصحفيين ووسائل الاعلام على تغطيتهم الواسعة رغم الاعتداءات الإسرائيلية تجاههم".

وأصيب الزملاء الصحفيين، فادي الدنف وبلال الصباغ ومصطفى حسونة بقنابل غاز في الأقدام واختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المدمع بكثافة صوب وسائل الإعلام في منطقة أبو صفية شرقي جباليا.