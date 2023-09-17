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الجمعية الفلكية تحدد موعد بدء فصل الخريف في فلسطين

الرسالة نت- غزة

حددت الجمعية الفلكية الفلسطينية، الأحد، موعد بدء فصل الخريف في فلسطين.

وقالت الجمعية الفلكية أن فصل الخريف سيبدأ فلكياً في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم السبت القادم الثالث والعشرين من شهر أيلول الجاري.

فيما قال الراصد الجوي ليث العلامي، إن فصل الخريف يبدأ فلكياً (الاعتدال الخريفي) يوم السبت المُقبل 23 سبتمبر 2023، حيث تكون الشمس عامودية على خط الاستواء، ويتساوى عدد ساعات الليل والنهار تقريباً في ذلك اليوم.

وأشار العلامي، في منشور عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، السبت، إلى أن فصل الخريف يستمر لحوالي ثلاثة شهور، وبعد ذلك ندخل في فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي).

وأوضح أنه "مع بدء الخريف تتناقص ساعات النهار تدريجياً نتيجةً لتحرك الشمس باتجاه الجنوب بِفعل دوران الأرض حول الشمس، مما يؤدي إلى نقصان كمية الإشعاع الشمسي، لتنشط ويبدأ تحرك الكتل الهوائية الباردة من مصادرها تدريجياً".

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/290626

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فلسطين الخريف

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