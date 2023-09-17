أجهزة السلطة بجنين تختطف المطارد للاحتلال أحمد الجدعون

أقدمت أجهزة أمن السلطة مساء اليوم الأحد، على اختطاف المطارد للاحتلال والعضو في كتيبة جنين أحمد الجدعون الملقب بـ"الصاروخ".

ووفق المشاهد التي تم بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقد توقف سيارة مدينة بداخلها عناصر من أجهزة أمن السلطة في أحد الشوارع واعتدى أفرادها على المطارد الجدعون وقاموا باختطافه داخل تلك السيارة ونقله إلى مكان مجهول.

وتأتي هذه الجريمة بالرغم من مرور أقل من يوم على جريمة مماثلة وفي جنين تحديدا، حيث اختطفت قوة خاصة من أجهزة السلطة الشاب مصطفى أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين مساء أمس السبت.

وأظهرت لقطات مصورة قيام سيارة مدنية يستقلها عدد من عناصر أجهزة السلطة المقنعين والمسلحين بالمرور بجانب الشاب أبو الرب والترجل منها على طريقة المستعربين وإشهار السلاح في وجهه واختطافه.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن رئيس السلطة محمود عباس يتابع الوضع الأمني وعمليات ملاحقة المقاومة في جنين ومخيمها بشكل يومي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن السلطة لا تريد للمجموعات المسلحة فرض سيطرتها على المدينة والمخيم، لذلك يتابع عباس جهود ملاحقة المقاومة بشكل شخصي ويومي.

من جانبها، ذكرت هيئة البث (الإسرائيلية) أن السلطة وجهت رسالةً غاضبةً للحكومة الإسرائيلية في أعقاب اقتحام جيش الاحتلال لجنين ومخيمها منذ بداية سبتمبر مرتين، وهو الأمر الذي اعتبرته السلطة إخلالاً بالاتفاق بينهما.