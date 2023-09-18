إصابة شاب بزعم محاولته طعن جنود شرق بيت لحم

أصيب صباح اليوم الاثنين شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز مزموريا العسكري بين القدس وبيت لحم.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على الشاب، بذريعة محاولة تنفيذه عملية طعن حيث ترك ينزف دون المساح بتقديم العلاج له.

وأقيم حاجز مزموريا العسكري على أراضي المواطنين إلى الشرق من بيت لحم قرب جبل أبو غنيم، وهو مخصص لنقل البضائع، وللمركبات التي تحمل اللوحة العبرية الصفراء من المستوطنين.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية وسجلت ثماني عمليات، تنوعت ما بين تفجير عبوات ناسفة وتضرب لاعتداءات المستوطنين ومواجهات شعبية.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" عملية تفجير عبوات ناسفة وتصدي لاعتداءات المستوطنين، إلى جانب مواجهات في 6 نقاط متفرقة بالضفة.

واندلعت مواجهات في العيزرية وقرب حاجز قلنديا بالقدس، وفي بيت ريما برام الله، وتخللها إلقاء حجارة.

ووقعت عملية تفجير العبوات الناسفة بقوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة بجنين، فيما اندلعت مواجهات في بلدة بيتا بنابلس.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة قريوت بنابلس، تزامنا مع اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال.



وامتدت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في نابلس إلى منطقة تل، وتم رشق جيش الاحتلال بالحجارة.