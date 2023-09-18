الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
بلدة بيتا.. حصار وعقاب جماعي
18 سبتمبر 2023 . الساعة: 08:43 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/290647
متعلقات
اقتحام سجن ريمون وعقاب جماعي للأسرى
250 قتيلا بسوريا وعقاب جماعي بدمشق
أخبار رئيسية
إصابة شاب بزعم محاولته طعن جنود شرق بيت لحم
المسجد الأقصى يدخل مرحلة خطيرة من التهويد
أجهزة السلطة بجنين تختطف المطارد للاحتلال أحمد الجدعون
إصابات بالاختناق بفعاليات غاضبة قرب السلك الزائل شرق القطاع
"الخارجية الأردنية" تدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
حمايل: الاحتلال يستهدف (بيتا) يوميا والإرباك الليلي يعود
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
تضاعف عدد المستوطنين 7 مرات منذ توقيع أوسلو
انفوجرافيك:
سلسلة مناورات الركن الشديد لفصائل المقاومة بغزة
انفوجرافيك:
ما هي شروط إسرائيل في صفة السلاح مع السلطة؟
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل