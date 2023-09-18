الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت قرب نابلس

هدمت جرافات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح اليوم الاثنين، منزلين ومنشآت زراعية في بلدة فروش بيت دجن قضاء نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت البلدة، وهدمت منزلين أحدهما قيد الإنشاء تعود ملكيته لعائلة سمر حج محمد، والآخر مأهول لعائلة ياسر أبو الكباش.

وأشار إلى أن منزل عائلة أبو الكباش كان معرضا لإيقاف بنائه منذ عدة أشهر، وبعدها جرى إصدار قرار بهدمه، واليوم تم تنفيذ القرار.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت في شهر تموز/يوليو الماضي، بهدم 13 منزلا ومنشأة في القرية، فضلا عن الإخطارات السابقة التي طالت غالبية المنازل عقب الاستيلاء على 11 ألف دونم من أراضيها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت خلال آب/ أغسطس الماضي، 36 عملية هدم لمنازل ومنشآت تجارية في الضفة الغربية، فيما أصدرت 106 إخطارات بالهدم ووقف البناء والإخلاء، بحجة البناء دون ترخيص، أو لإجراء تدريباتٍ عسكرية، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.