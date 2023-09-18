كورتوا يحدد موعد عودته للملاعب مع ريال مدريد

تحدث تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، عن موعد عودته إلى المباريات خلال الموسم الحالي.

وكان كورتوا تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليسرى في 12 آب/أغسطس الماضي أثناء التدريب.



وقال تيبو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا بخير، يجب أن نكون إيجابيين لأن هناك أمورا أسوأ في الحياة. ويجب أن أكافح وأتدرب بشكل جيد وأستمر، وعندما يحين الوقت المناسب للعودة.. سأعود".



وأضاف: "العلاج التأهيلي يسير بشكل جيد لكن يجب السير على البرنامج خطوة بخطوة. على أي حال، سيستغرق الأمر بين 7 و9 أشهر، وإذا كنت محظوظا قد أتمكن من التدريب واللعب في أيار/مايو المقبل".



واختتم: "سنرى ما سيحدث. كلما عدت في وقت مبكر، كلما زادت فرصتك في الانتكاس، وأنا لا أريد ذلك. هدفي لهذا الموسم سيكون خوض بعض المباريات في أيار/مايو المقبل، لكن المهم هو المضي في البرنامج خطوة بخطوة".