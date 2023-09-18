أجهزة السلطة تواصل ملاحقاتها السياسية بالضفة وتختطف مقاوما من جنين

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها وملاحقاتها السياسية للمواطنين والأسرى المحررين والمقاومين والنشطاء، إلى جانب الاعتقالات السياسية لطلبة الجامعات على خلفية عملهم النقابي.

واختطفت أجهزة السلطة الأسير المحرر والمطارد لدى الاحتلال أحمد حسين أبو عابد من مكان عمله بجنين، فيما اعتقلت الشاب أحمد حلايقة من الخليل بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس.

ورغم صدور قرار بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في نابلس اعتقال الأسير المحرر الأستاذ مع كنعان من بلدة جبع، لليوم ال22 على التوالي.

واختطفت أجهزة السلطة في جنين الأسير المحرر أحمد الجدعون مساء أمس، بينما واصلت مخابرات السلطة في الخليل اعتقال الأسير المحرر باجس النجار لليوم الـ 3 على التوالي.

وطالت انتهاكات السلطة الشاب براء القواسمة من مدينة الخليل، والمعتقل منذ عدة أيام في زنازين الأجهزة الأمنية.

في غضون ذلك، أكدت الكتلة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية، أن سياسة التعقيد الممنهجة من إدارة الجامعة والملاحقة والاعتقالات من أجهزة السلطة لن تنثينا عن حقنا الأصيل والشرعي في العمل النقابي داخل أروقة الجامعة.

وفي سياق متصل، تعتقل أجهزة السلطة في جنين مصطفى أبو الرب، نجل الشهيد حمزة أبو الرب لليوم الـ 3 على التوالي.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الجريح والمطارد لدى الاحتلال أشرف نافع، أحد أفراد كتيبة طولكرم لليوم الـ 4 على التوالي.

ونقلت أجهزة السلطة الشاب طارق مراعبة من مقراتها في قلقيلية إلى سجن أريحا المركزي، علما بأنه معتقل من أسبوع.

ومددت محكمة السلطة اعتقال الشاب منذر النابلسي لمدة 48 ساعة، علماً أنه أمضى 40 يوماً في اعتقاله السابق لدى مخابرات السلطة.

ونقل وقائي السلطة في جنين الشاب قاسم جواد قاسم محمد (32 عاماً) من مدينة جنين، لمقراته في رام الله، علما بأنه معتقل لليوم الـ 5 على التوالي.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف المطارد مصعب اشتية لليوم الـ365 على التوالي.