نصرةً للمسجد الأقصى.. فعاليات شعبية قرب السلك الزائل لقطاع غزة

انطلقت مساء اليوم الاثنين، فعاليات جماهيرية وشعبية في مخيمات العودة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، نصرةّ للمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر إعلامية، أن عشرات الشبان الفلسطينيين توافدوا نحو السياج الحدودي شرق قطاع غزة، من أجل المشاركة في الفعاليات الشعبية نصرةً للمسجد الأقصى.

وبيّنت المصادر أن الشبان أشعلوا الإطارات على طول السياج الحدود شرق القطاع.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ، أطلق قنابل الغاز السام، بشكل مكثف تجاه الشباب الثائر في منطقة أبو صفية شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي السياق، قالت إذاعة جيش الاحتلال العبرية، إنه للمرة الخامسة خلال أسبوع، تتجدد المظاهرات والتوترات على حدود قطاع غزة الشرقية.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 6 فلسطينيين بجروح متوسطة بينهم ثلاثة من الصحفيين في قمع الاحتلال للمظاهرات الشعبية على الحدود الشرقية.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، يتظاهر الفلسطينيون قرب الحدود الشرقية في مخيمات العودة ضمن فعاليات شعبية وجماهيرية نصرةً للمسجد الأقصى ومدينة القدس، وتضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال.