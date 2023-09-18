الاحتلال يعاقب أسرى النقب بحرمانهم من إدخال الملابس

قررت إدارة سجون الاحتلال معاقبة أسرى سجن النقب بمنع إدخال الملابس لمدة 6 شهور وذلك ضمن الهجمة الممنهجة للحكومة الصهيونية المتطرفة ووزير أمنها القومي ايتمار بن غفير ضد الأسرى.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الأسرى في سجن النقب قرروا إعادة وجبات الطعام وإغلاق الأقسام غدًا الثلاثاء، كرد أولي على إجراءات إدارة السجن التي تمس متطلبات حياتهم الأساسية.

بدوره، قرر الأسرى في سجن "النقب"، اليوم الإثنين، إغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام يوم غد الثلاثاء.

وبحسب هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان لهما، فإن حالة من التوتر تسود سجن "النقب" عقب قرار إدارة السّجن، بفرض عقوبات بحق الأسرى القابعين في قسمي (26 و27)، تتمثل بحرمانهم من إدخال الملابس لمدة ستة شهور.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير، أن الأسرى اتخذوا القرار في إطار الرد الأولي على قرار إدارة السجن الانتقامي، والذي يأتي في سياق العدوان المتواصل بحقهم.