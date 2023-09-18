فصائل المقاومة بجنين تدعو السلطة لوقف الاعتقالات وملاحقة المقاومين

دعت فصائل المقاومة في جنين، اليوم الاثنين، أجهزة السلطة بالضفة الغربية لوقف الاعتقالات السياسية وملاحقتها للمقاومين.

وقالت فصائل المقاومة في مؤتمر في جنين تنديدًا باعتقال أجهزة السلطة للمقاومين، إن أجهزة السلطة تنتهج سياسة الاعتقالات السياسية ضد المقاومين بعد معركة بأس جنين والصمود الأسطوري الذي حققه المقاومون.

ووجهت رسالة لأجهزة السلطة بوقف الاعتقالات السياسية، لأن شعبنا بحاجة ماسة للوحدة والتكاتف في هذه الأوقات الصعبة التي يقوم فيها الاحتلال بتدنيس مقدساتنا والاعتداء على حرائرنا.

وأضافت: "السلطة الفلسطينية تلاحق المقاومين من كل الفصائل في هذه الأيام، ونطالب أهلنا برفع الغطاء عن عناصر الأجهزة الأمنية التي تنفذ الاعتقالات بحق مقاومينا، في الوقت الذي يعتدي فيه الاحتلال على أقصانا وحرائرنا".

وأكدت على أن حملة الملاحقات في جنين وكل الضفة لا تخدم إلا الاحتلال وجيشه ومستوطنيه، ووجهت رسالة لأجهزة السلطة: "استيقظوا، استيقظوا، واتركوا هذه الأفعال فأنتم تعتقلون المقاومين في ظل تدنيس الأقصى وجرائم الاحتلال".

وأردفت: "ندعو أبناء الأجهزة الأمنية الشرفاء أن يكونوا على عهد رائد الكرمي وزياد العامر وكل الشهداء، أما لقيادة الأجهزة الأمنية والسلطة فنقول: إذا ظننتم أن اعتقالاتكم للمقاومين توجع أيادينا، فإن ردّنا سيكون على اليد التي توجعكم وتنسقون معها وهي الاحتلال الإسرائيلي".

كما دعت أبناء شعبنا في الداخل والخارج وأحرار العالم إلى الوقوف بجانب شعبنا والبيوت المدمرة جراء العدوان على مخيم جنين وكافة مخيمات ومدن الضفة، ودعم صمودهم وإعادة إعمار ما تم تدميره وأن يتم تسليمه لأيدي أمينة.