حنيني: منع الاحتلال الأسرى من إدخال الملابس جريمة عنصرية لن تكسر إرادتهم

أكد القيادي في حركة "حماس" عبد الحكيم حنيني أن قرار الاحتلال معاقبة أسرى سجن النقب بمنع إدخال الملابس لمدة ٦ أشهر جريمة عنصرية تصعيدية، لن تكسر إرادة أسرانا، ومُكابرة سيدفع الاحتلال ثمنها إذا أصر عليها.

وشدد حنيني اليوم الثلاثاء على أن جرائم الاحتلال بحق الأسرى تزيدهم قوة واستبسالا في الدفاع عن حقوقهم الإنسانية وحياتهم الكريمة داخل السجون، مبينًا أنهم سيواصلون التصدي لانتهاكات الاحتلال بكل الوسائل الممكنة، وسيعود المدعو بن غفير ووزراء الحكومة الفاشية كل مرة يجرون أذيال الخيبة.

ودعا القيادي في حركة حماس أبناء شعبنا لإدامة نصرة الأسرى، والمشاركة في كل الفعاليات المساندة لهم، والعمل على كل المستويات لفضح جرائم الاحتلال بحقهم، ونقل رسالة الأسرى للعالم، ومنع الاحتلال من الاستفراد بهم مهما كان الثمن.