أسعار صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، تقدم الرسالة نت للقراء والمهتمين في مجال العملات والبيع والشراء كل ما يخص أسعار الدولار في مصر والأكثر تداولاً منها، بالإضافة إلى سعر الجنيه، وذلك ضمن خدمة شاملة ومستمرة تُقدَّم على مدار اليوم.

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر، ثباتاً في التعاملات المصرفية في البنوك المصرية وماكينات الATM، محققاً أعلى سعر له عند مستوى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، ويرجع هذا الثبات نظراً للإجازة الأسبوعية في البنوك والشركات المصرفية والتي سوف تجتمع يوم الخميس المقبل لحسم أسعار الفائدة.

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، بلغت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي المصري cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني في مصر اليوم 19 سبتمبر إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، أما بالنسبة لسعر الدولار في بنك البركة المصري فقد جاء سعر الدولار أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، لمتابعة اخر المستجدات والتطورات حول أسعار صرف العملات تابع الرابط التالي

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري فإن الدولار في مصر يشهد حالة من الترقب والثبات، وسط توقعات بتأجيل أي عمليات خفض لقيمة الجنيه المصري أو تعويم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024، وحسب خبراء قد تتأثر السوق السوداء بسد وخفض الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، حيث يتجه المتعاملين إلى التداول عبر القنوات الرسمية لعدم وجود فروق سعر مناسبة.

اقرأ المزيد

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، وعلى صعيد البنوك الأوروبية، فقد وصل سعر الدولار بموقع بنك SAIB الإلكتروني في ختام التعاملات إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.