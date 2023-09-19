قرعاوي يدعو إلى مواصلة دعم الأسرى وإسنادهم في مواجهة إدارة السجون

دعا النائب فتحي قرعاوي إلى مواصلة دعم الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وإسنادهم في مواجهة انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقهم، والتي كان آخرها في سجن النقب.

وقال قرعاوي إن قضية الأسرى بحاجة إلى إسناد دائم، وبكافة الوسائل الممكنة من اعتصامات ووقفات جماهرية، ودعم صمود أهاليهم ورفع معنوياتهم.

ولفت إلى أن نصرة الأسرى أولوية وطنية وحق إنساني يجب إعلاؤه في كافة المحافل، مبيناً أن الشارع الفلسطيني يقف وراء الأسرى في جميع خطواتهم ويؤازرهم بكل قوة.

ونوه إلى أهمية اتساع الفعاليات المساندة للأسرى في كافة أنحاء فلسطين وخارجها، لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته وجرائمه بحق الأسرى وتحقيق مطالبهم العادلة.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لمساندة الأسرى ونصرة قضيتهم في ظل إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحقهم، وسط نداءات للمشاركة في وقفات غاضبة تنديداً بقرار الاحتلال معاقبة الأسرى.

وقررت سلطات الاحتلال أمس، معاقبة أسرى سجن النقب بمنع إدخال الملابس لمدة 6 شهور، وذلك ضمن الهجمة الممنهجة لحكومة الاحتلال والوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

وفي وقت سابق، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الحكيم حنيني، أن قرار الاحتلال معاقبة أسرى سجن النقب بمنع إدخال الملابس، لمدة 6 أشهر، جريمة عنصرية تصعيدية، ولن تكسر إرادة أسرنا.

وشدد حنيني على أن قرار الاحتلال مكابرة سيدفع ثمنها إذا أصر عليها، مضيفاً أن جرائم الاحتلال بحق الأسرى تزيدهم قوة واستبسالاً في الدفاع عن حقوقهم الإنسانية وحياتهم الكريمة داخل السجون.