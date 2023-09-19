أسعار الذهب في سوريا اليوم19 سبتمبر2023، يستمر البحث عبر محركات البحث (جوجل) عن أسعار الذهب والعملات، وتعتبر أسعار الذهب في سوريا معلومة اقتصادية مهمة، خاصة للمقبلين على الزواج، و المستثمرين، وذلك لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وقد أصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء كان في سوريا أو بباقي الدول العربية، ومن ضمن خدمتنا الشهرية نقدم لكم عبر الرسالة نت كل ما يخص أسعار الذهب في مصر بأعيرته المختلفة والأكثر تداولاً، وذلك ضمن خدمة شاملة ومستمرة تُقدَّم على مدار اليوم.

أسعار الذهب في سوريا اليوم19 سبتمبر2023، وشهد سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 مقابل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظا في الاسواق خلال التعاملات في السوق السورية اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 842,000 ليرة للشراء، مقابل 854,000 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم19 سبتمبر2023

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الثلاثاء عند مستوى 773,000 ليرة للشراء، مقابل 785,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الثلاثاء في الأسواق عند مستوى 739,000 ليرة للشراء، مقابل 750,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 634,000 ليرة للشراء، مقابل 643,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 537,000 ليرة للشراء، مقابل 545,000 ليرة للبيع.