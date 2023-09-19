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^200 مثال: غزة العزة
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سياسي
شاهد| أجواء مشحونة.. احتمالات وسيناريوهات تطور الأحداث بغزة
19 سبتمبر 2023 . الساعة: 01:03 م
الرسالة نت
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/290769
كلمات مفتاحية
غزة
مقاومة
تصعيد
وحدة الساحات
سعيد بشارات
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شاهد| أجواء مشحونة.. احتمالات وسيناريوهات تطور الأحداث بغزة
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