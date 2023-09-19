شؤون الأسرى: الأوضاع في سجن النقب متوترة ومرشحة للتصعيد

قال المتحدث باسم شؤون هيئة الأسرى والمحررين عبد ربه، إن الأوضاع داخل سجون الاحتلال متوترة، وتحديدًا داخل سجن النقب

وأضاف خلال مكالمة هاتفية لـ " الرسالة نت ":" إدارة السجون قررت منع إدخال الملابس لمدة 6 شهور ما تسبب باحتجاج الأٍسرى".

وأوضح أن الخطوات الاحتجاجية تتمثل في إغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام، وذلك كرد أولي، رفضًا لقرار إدارة السجن بفرض (عقوبات) على الأسرى في قسمي (26) و(27)، وحرمانهم من إدخال الملابس، والاستمرار في المساس بظروف حياتهم.

وحول إمكانية استئناف الإضراب الذي علقة الأسرى الأسبوع الماضي ذكر عبد ربه أن الحديث مبكر عن استئناف قرار الإضراب، لأن القضية مرهونة بالأساس بالقضايا العامة لكافة السجون.

ومن الجدير ذكره أنه كان من المقرَّر أن يبدأ الأسرى في كافة سجون الاحتلال، الخميس الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام، ردا على الإجراءات العقابية المقرر تنفيذها من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والتي من أبرزها تقليص زيارة أهالي الأسرى إلا أنهم علقوا الإضراب بعد التراجع عن تنفيذ القرار.