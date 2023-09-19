حماس: نزف شهداء جنين وغزة ونُحيي أبطال القسام الذين يتصدون للعدوان

زفت حركة "حماس" شهداء جنين الأبطال مساء اليوم الثلاثاء، الذين ارتقوا دفاعاً عن شعبهم ومقدساتهم خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "اليوم يرسم الشباب الثائر في غزة مع مقاتلي جنين والمرابطين في القدس لوحة وحدة حقيقية للنضال الفلسطيني في كل الساحات دفاعا عن القدس والمسجد الاقصى".

وشدد قاسم على أن كل جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته لن تمر دون عقاب، مؤكداً أنها لن تكسر إرادة وصلابة شعبنا الفلسطيني الذي سيواصل قتاله حتى طرد المحتل من كل أرضنا بإذن الله.

وبعث بالتحية إلى مقاتلي كتائب القسام الذين فجروا عبوات شديدة الانفجار في آليات جيش الاحتلال المتوغلة، وإلى كل مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية الذين يتصدون لتوغل جيش العدو الصهيوني في جنين.