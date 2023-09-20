شهيد برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

استشهد شاب جراء إصابته بجراح خطيرة بالرأس صباح اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال خلال اقتحامه بشكل موسع مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان (الإسرائيلي) على أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى ستة شهداء خلال ال24 ساعة الأخيرة.

واعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم إلى 6، بينهم 4 شهداء في جنين، شهيد في قطاع غزة، شهيد في أريحا.

وأعلنت مصادر طبية بمستشفى أريحا الحكومي عن استشهاد الشاب ضرغام الأخرس (19 عامًا)، بعد فشل انعاشه جراء غصابته بشكل حرج برصاصة حي في الرأس.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة مبكرة من اليوم، مخيم عقبة جبر بعدد كبير من الآليات.

وذكر المراسل أن جنود الاحتلال انتشروا في حول المخيم وداهموا عشرات المنازل فيه.

ودارت اشتباكات عنيفة في المخيم.