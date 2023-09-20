(حماس) تزف شهداء جنين وغزة وتؤكد أن المقاومة مستمرة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الشعب الفلسطيني سيدافع عن نفسه ومقدساته، ولن يكون لجنود الاحتلال ومستوطنيه استقرار على أرضنا حتى رحيلهم.

جاء ذلك في بيان، صباح اليوم الأربعاء، نعت فيه الحركة، شهداء جنين وغزة الأربعة، مؤكدة أن "مقاومة شعبنا ستتواصل حتى دحر الاحتلال الصهيوني الفاشي".

وارتقى مساء الثلاثاء، ثلاثة شهداء، بنيران قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، وإطلاق النار والقذائف على بيوت المواطنين، ما أدى أيضاً لإصابة العشرات منهم.

والشهداء هم محمود خالد عرعراوي (24 عامًا)، ومحمود علي نافع السعدي (23 عامًا)، رأفت عمر خمايسة (22 عامًا).

كما نعت شهيد الأقصى "الثائر يوسف إسماعيل رضوان، الذي ارتقى خلال المواجهات مع العدو مساء الثلاثاء، على السلك الزائل شرقي مدينة خانيونس، نصرة للأقصى والمقدسات".

وقالت "حماس": إن "تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال وإرهابه ضد شعبنا ومقدساتنا، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، لن يمر دون رد، وإن شعبنا الفلسطيني البطل سيدافع عن نفسه ومقدساته".

كما تقدمت بالتحية لمجاهدي "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الذين "اكتشفوا قوة صهيونية خاصة تسللت للمخيم واشتبكوا معها".

وحيت حركة "حماس" الشباب الثائر و"كل المقاومين الأبطال من كل القوى والفصائل، الذين توحدوا دفاعاً عن شعبنا في مواجهة آلة الحرب الصهيونية".

ودعت الجماهير الفلسطينية "لمواصلة الاستنفار لاستهداف جنود الاحتلال ومستوطنينه في كل المناطق، وقطع الطرق عليهم في كل مكان حتى خروجهم مدحورين أذلّاء".