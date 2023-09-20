(الحركة العالمية): 46 طفلًا شهيدًا برصاص (إسرائيلي) منذ مطلع 2023

أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فلسطين)، بأن جيش الاحتلال قتل منذ مطلع العام 2023 الجاري 46 طفلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وأوضحت "الحركة العالمية" في بيان لها تلقته "الرسالة نت"، اليوم الأربعاء، أنه باستشهاد الطفل رأفت عمر أحمد خمايسة (15 عامًا) من مدينة جنين، أمس الثلاثاء، ارتفع عدد الأطفال الشهداء إلى 46.

وبيّنت أن 39 طفلًا استشهدوا برصاص واعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، و7 من قطاع غزة.

وقالت الحركة العالمية، إن قوات خاصة (إسرائيلية) قتلت الطفل "خمايسة" من مسافة 10 أمتار، عندما اكتشف وجودها في إحدى حارات مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية.

ونوهت: "تصادف وجود الطفل خمايسة، وهو من سكان مدينة جنين، عند منزل جده (والد والدته) في المخيم، مع تسلل وحدات خاصة (إسرائيلية)إلى المخيم مساء الثلاثاء 19 أيلول 2023؛ حيث أطلق أحدهم النار عليه ومنع إسعافه أو وصول مركبة الإسعاف للمنزل الذي أُدخل إليه من قبل أحد المواطنين".

ووفق التقرير الطبي الأولي الصادر عن مستشفى "ابن سينا" التخصصي، الذي نقل إليه الطفل خمايسة، فإنه وصل المستشفى "غير واع، ولا توجد عليه أي علامات للحياة"، وكان هناك مدخل لرصاصة في منتصف بطنه ومخرج من الصدر من الجهة اليمنى العلوية.

وأمس الثلاثاء، استُشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب 30 آخرون، بينهم حالات خطيرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين شمال الضفة الغربية.