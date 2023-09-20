252 شهيدًا فلسطينيًا منذ بداية العام 2023 الجاري

استُشهد منذ بداية العام 2023 الجاري، 252 شهيدًا فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، والداخل المحتل، بينهم أطفال ونساء.

وبحسب المعطيات المتوفرة لدى وحدة البيانات في "الرسالة نت" فإنّ عدد الشهداء توزع على الأشهر كالتالي: 36 في كانون الثاني/ يناير، و31 في شباط/ فبراير، و27 في آذار/ مارس، و12 خلال نيسان/ أبريل، و56 في أيار/ مايو، و24 في حزيران/ يونيو، و28 في تموز/ يوليو، و22 في آب/ أغسطس الماضي، و16 شهيدًا منذ بداية أيلول/ سبتمبر الجاري وحتى صباح اليوم.

بينما توزعت حصيلة الشهداء منذ بداية العام جغرافيًا: 205 في الضفة الغربية والقدس، و43 في قطاع غزة، و4 في الداخل المحتل.

ومن بين إجمالي الشهداء الفلسطينيين، 41 طفلًا وقاصرًا تحت سن الـ 18، بالإضافة لـ 11 سيدة وفتاة.