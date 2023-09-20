إخطارات (إسرائيلية) بوقف بناء 23 منزلًا غرب سلفيت

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، إخطارات بوقف البناء لعشرات المنازل في بلدة قراوة بني حسان بمدينة سلفيت شمال غرب الضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي، في تصريح صحفي، إن دوريات الاحتلال و"الإدارة المدنية" دخلت البلدة في ساعات الظهيرة، وسلّمت إخطارات بوقف العمل والبناء في23 منزلًا؛ بزعم وجودها في منطقة مصنفة (ج).

وأوضح أنّ جميع هذه المنازل تقع في منطقة "التل" شمالي البلدة، وأن تسعة منها مأهولة بالسكان في الوقت الحالي، بينما البقية قيد الإنشاء.

وتزامن اقتحام قوات الاحتلال للبلدة مع خروج طلبة المدارس، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وعلى إثره تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع عشرات حالات الإغماء والاختناق.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال نفذت خلال آب/ أغسطس المنصرم، 36 عملية هدم لمنازل ومنشآت تجارية في الضفة الغربية، فيما أصدرت 106 إخطارات بالهدم ووقف البناء والإخلاء؛ بحجة البناء دون ترخيص، أو لإجراء تدريباتٍ عسكرية، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.