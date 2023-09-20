النفط يهبط بعد ارتفاعات متتالية

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، مُبتعدة عن أعلى مستوياتها في 10 أشهر، قبيل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة.

وتسود حالة ضبابية لدى المستثمرين بشأن موعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.

وانخفضت الأسعار على الرغم من سحب أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية، وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، مما يشير إلى شح في إمدادات الخام فيما تبقى من 2023.

وبلغ السعر الجديد للعقود الآجلة لخام برنت 93.33 دولارًا للبرميل، وسجل برنت 95.96 دولارًا أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2022.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8% إلى 90.45 دولارًا للبرميل بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 93.74 دولارًا للبرميل أمس الثلاثاء.

وينتظر المستثمرون مجموعة من قرارات أسعار الفائدة من بنوك مركزية هذا الأسبوع، منها في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم الأربعاء، لتقييم توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

ومن المتوقع إلى حد كبير أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سيكون على مسار سياسته، وهو أمر غير واضح.