انطلاق الدورة الـ16 لمهرجان الفيلم الفلسطيني

من المقرر أن تنطلق الدورة السادسة عشر لمهرجان الفيلم الفلسطيني في كندا، في الفترة من 27 سبتمبر/أيلول إلى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويتضمن المهرجان عرض مجموعة من الأفلام، بالإضافة إلى عقد عدد من الفعاليات الخاصة التي تضم معرضا فنيا وحفلا غنائيا وحلقات نقاشية وورش عمل.

وتنقل الأفلام المشاركة الواقع الفلسطيني من خلال تجسيد الهوية الفلسطينية والتحديات التي يتعرض لها الشعب بشكل يومي، ويربط المهرجان بين الثقافة والتاريخ والتحديات المعاصرة.

وقالت إدارة المهرجان في بيان صحفي، إن مهرجان الفيلم الفلسطيني الذي يعقد سنويا تلقى دعما من حكومة أونتاريو ومجلس أونتاريو للفنون، بالإضافة إلى منحتين للمساعدة في العروض التقديمية للمهرجان.

ويفتتح المهرجان بفيلم "عَلَم" للمخرج الفلسطيني فراس خوري، وهو فيلم روائي طويل يحفل بالرموز والقومية وقدرة الجيل الصاعد على النضوج في وجود مفاهيم عالمية جديدة".

ويعرض في حفل الختام الفيلم الروائي الدرامي "حمى البحر الأبيض المتوسط" للمخرجة مها الحاج، وهو إنتاج فلسطيني ألماني فرنسي قبرصي مشترك.

ويعرض المهرجان ضمن اختياراته أفلاما جديدة للمخرجين الفلسطينيين المحليين، ومن ضمنها 3 أعمال بإشراف مهرجان الفيلم الفلسطيني في المدينة الكندية تورنتو.