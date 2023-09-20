الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد عبد الفتاح خروشة

أفرجت سلطات الاحتلال ، اليوم الأربعاء، عن الأسير قسام خروشة، من مخيم عسكر شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال أفرج عن الأسير "قسام" وهو نجل الشهيد عبد الفتاح خروشة، بعد قضائه 7 أشهر في السجون الإسرائيلية.

والأسير "قسام"، هو نجل الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة في مارس/ آذار الماضي، والتي أدت لمقتل مستوطنين اثنين ثأرا لاغتيال الاحتلال مقاومين في البلدة القديمة بنابلس آنذاك.

وفي الثامن من أغسطس/ آب الماضي، فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، شقة في منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية إطلاق النار في حوارة.

يذكر أن جيش الاحتلال اغتال الشهيد عبد الفتاح خروشة، عقب اشتباك مسلح في مخيم جنين للاجئين، يوم 7 آذار/ مارس 2023، واعتقل نجله "خالد" وبعدها بأيام نجله الثاني "قسام".