أسعار الذهب في مصر اليوم 21 سبتمبر2023

أسعار الذهب في مصر اليوم21 سبتمبر2023، يستمر البحث عبر محركات البحث (جوجل) عن أسعار الذهب والعملات، وتعتبر أسعار الذهب في مصر معلومة اقتصادية مهمة، خاصة للمقبلين على الزواج، و المستثمرين، وذلك لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وقد أصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء كان في مصر أو بباقي الدول العربية، ومن ضمن خدمتنا الشهرية نقدم لكم عبر موقع الرسالة نت كل ما يخص أسعار الذهب في مصر بأعيرته المختلفة والأكثر تداولاً، وذلك ضمن خدمة شاملة ومستمرة تُقدَّم على مدار اليوم.

أسعار الذهب في مصر اليوم21 سبتمبر2023، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، ارتفاعًا ملحوظاً، مقارنة باليومين السابقين، فقد سجل 2240 جنيهات للجرام وسط ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1930 دولار في تداولات اليوم، اليكم التفاصيل بأسعار الذهب في مصر اليوم بكافة العيارات (24, 22, 18, 14, 12)، بالإضافة لسعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي :

عيار 24 يسجل 2560.25 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 2510.75، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 50 جنيهًا مصنعية على كل جرام.

2560.25 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 2510.75، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 50 جنيهًا مصنعية على كل جرام. عيار 21 يسجل 2240 جنيها (شراء)، 2190 جنيه (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام. .

(شراء)، 2190 جنيه (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام. عيار 18 يسجل 1920.75 جنيها (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 1870.25، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 35 و50 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1457 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 17920 جنيه.

· الجنيه الذهب 17680 جنيها.

أهم العوامل التي تحدد سعر الذهب عالمياً

ارتفاع مستمر.. سعر الذهب في مصر اليوم، يعتبر الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالمياً قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر جرام الذهب منها:

معدل سعر الفائدة عالمياً: عن طريق تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي في بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

· أسعار النفط عالمياً: عندما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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