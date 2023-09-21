موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرة العودة، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة صباح اليوم الخميس، عن بدء صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة، مؤكدة بأنه سيتم البدء بصرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة، بدءاً من يوم الأحد الموافق 24/سبتمبر 2023.

التنمية تعلن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة بغزة

ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية أن الصرف سيتم عبر أفرع البريد المختلفة وفق إجراءات السلامة والوقاية وذلك حسب الآلية المتبعة من خلال بنك البريد، ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم إبلاغ الأسماء المستفيدة من خلال رسائل نصية.

موعد صرف رواتب الجرحى والشهداء

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل بنك البريد، موضحة أن هذه المخصصات تصرف بشكل دوري شهرياً.

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