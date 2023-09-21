حمادة: عملية الدهس رسالة تحذير للاحتلال ومستوطنيه أمام محاولات تدنيس الأقصى

قال الناطق باسم حركة حماس في القدس محمد حمادة، إن عملية الدهس في حاجز قلنديا اليوم رسالة تحذير للاحتلال الذي يتوعد مستوطنوه بتدنيس جديد للمسجد الأقصى المبارك، وشعبنا المرابط سيحمي الأقصى ويدافع عنه بكل ما يملك.

وأكد حمادة على أن جرائم الاحتلال المتواصلة من تهويد للقدس وبطش بالمصلين في الأقصى لن ترهب شعبنا أو تكسر عزيمته وإصراره على الجهاد والمقاومة، دفاعا عن حقوقه المشروعة.

ودعا كل أبناء شعبنا الثائرين في امتداد فلسطين المحتلة لإدامة الاشتباك مع الاحتلال وقطع الطرق على مستوطنيه حتى يرحل عن أرضنا.

وأصيب جندي إسرائيلي بجراحٍ في عملية دهس بطولية نفذها مقاوم فلسطيني على حاجز قلنديا في مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الخميس.

وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب منفذ العملية قبل اعتقاله، في حين أغلقت حاجز قلنديا عقب عملية الدهس.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية يوم أمس، ووقع 36 عملاً مقاوماً، بينها 8 عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" يوم أمس الأربعاء، 3 عمليات تفجير عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية وتحطيم 4 مركبات للمستوطنين، واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة في 15 موقعاً.