وزير الصحة الكويتي ينسحب من مؤتمر بالأمم المتحدة اعتراضاً على وجود وزير (إسرائيلي)

استمرارا لمواقف الكويت المشرفة تجاه القضايا العربية والاسلامية الهامة، انسحب وزير الصحة الكويتي الدكتور ⁧أحمد العوضي من مؤتمر وزراء الصحة المنعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتراضاً على وجود وزير الصحة وزير الداخلية للكيان الصهيوني.

وأكدت مصادر صحية لموقع القبس الكويتي، أن الوزير العوضي غادر القاعة قبل بدء كلمة وزير الكيان الصهيوني، وذلك عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت نيويورك، لافتة الى انه لم يعد الى القاعة، وذلك انسجاما مع مواقف الكويت الثابتة والراسخة اتجاه قضية فلسطين وغيرها من القضايا العربية.