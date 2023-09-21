المركز الفلسطيني يدين الاعتداء على شخصيات وممتلكات عامة بالخليل

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاعتداءات على شخصيات وممتلكات عامة في مدينة الخليل مساء أمس وصباح اليوم، من بينها إطلاق النار على سيارة نائب رئيس بلدية الخليل من قبل مجهولين. ويطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم وتقديم المتورطين فيها للعدالة.



وقال المركز في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه واستناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 11:00 مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023، أطلق مسلح ملثم كان يقود دراجة نارية النار تجاه مركبة نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء حاتم ناصر الشرباتي، أثناء توقفها أمام منزلها الكائن في طريق المقاطعة، في المدينة، أسفر إطلاق النار عن وقوع أضرار بالمركبة نتيجة إصابتها بـ (12) عياراً نارياً.



وفي حوالي الساعة 1:00 من فجر اليوم الخميس، أطلق مسلحون مجهولون النار تجاه مكتب خدمات الكهرباء وموقف عربات نقل النفايات التابع لبلدية الخليل، الواقع في منطقة الحرايق، في المدخل الجنوبي من المدينة، مما تسبب في وقوع أضرار مادية.



وبعد نحو ساعة من هذا الحادث، تعرضت العيادة الخاصة للدكتور أمجد الحموري، في منطقة عين سارة، وسط مدينة الخليل، وهو زوج نائب رئيس بلدية الخليل، لإطلاق نار من قبل مجهولين، مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية في العيادة. وكانت كاميرات المراقبة في داخل العيادة المذكورة سجلت دخول شخصين والتهجم على الطبيب المذكور واتهامه هو وزوجته بالتسبب بالفوضى. وفي أعقاب الحادثة الأخيرة، حضرت قوات من الشرطة الفلسطينية إلى المكان، وفتحت تحقيقا في الحادث.



وأكد المركز أنه ينظر بخطورة بالغة لإطلاق النار تجاه شخصيات وممتلكات عامة، بغض النظر عن الدوافع والأسباب، ويعبر عن قلقه من تنامي مظاهر الفلتان الأمني في الضفة الغربية وإطلاق النار من مسلحين ملثمين في حوادث متكررة.



وطالب النيابة العامة بالتحقيق الجاد في هذه الحوادث وفي كافة الجرائم المتصلة بالاعتداء على سيادة القانون، ويحث الحكومة على اتخاذ إجراءات فعالة لوقف حالة الفلتان الأمني التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.