عريقات للرسالة: زيارة رجال الأعمال تلفت النظر لأهمية الاستثمار بغزة

قالت د. دلال صائب عريقات نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية للعلاقات الدولية، ورئيس مجلس إدارة شبكة سيدات الأعمال والمهنيات، إن زيارة وفد من كبار رجال الأعمال بالمحافظات الشمالية لقطاع غزة، يعيد النظر لأهمية الاستثمار بالقطاع.

وأكدّت عريقات لـ"الرسالة نت"، أنّ الرسالة من وجود هذه الشخصيات، هي تسليط الضوء على الاستثمار في قطاع غزة، ودفع المستثمرين من القطاع الخاص الفلسطيني، للعمل في غزة.

وأوضحت أن عدد من هؤلاء رجال الأعمال يمتلك شركات بغزة، وهناك شخصيات أخرى لا يوجد لديها شركات، مضيفة: "المهم إعادة نظر المستثمر الفلسطيني بالتحديد؛ للعمل في القطاع إمّا بتوسعة أعماله في غزة إن كان لديه أعمال مسبقة، أو البدء في العمل حال لم يكن له شركات بالقطاع".

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وأكدّت أن الهم الأساسي انصبّ على ضرورة رجوع المستثمر لغزة بعد غياب أكثر من عشرين سنة، وتجاوز الصورة النمطية التي توحي بعدم الاستقرار في القطاع.

وذكرت عريقات، أن الجهات الرسمية في غزة لم تعرقل أو تعيق أي تحرك لرجال الأعمال وكانت متعاونة، "هذا مؤشر إيجابي جدا، وعلينا أن نؤكد ونعزز المسؤولية المجتمعية عند رجال الأعمال، وضرورة قيامهم بدورهم في تشجيع العمل بغزة".

وزار غزة، خلال اليومين الماضيين، وفد اقتصادي كبير من الضفة الغربية ضم عدداً من سيدات ورجال الأعمال من بينهم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات ومدراء تنفيذيون لشركات مختلفة، بمبادرة من رئيس مجلس إدارة "باديكو القابضة" بشار مصري.