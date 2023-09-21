شاهد|| إصابة جندي (إسرائيلي) في عملية طعن بالقدس واستشهاد المنفذ

أصيب مساء اليوم الخميس، حارس أمن (إسرائيلي) بجروح في عملية طعن بمنطقة التل الفرنسية في مدينة القدس المحتلة، قبل الإعلان عن استشهاد المنفذ.

وأفادت القناة 14 العبرية، بأن فلسطينيًا نفذ عملية طعن في منطقة التلة الفرنسية بالقدس، أسفرت عن إصابة حارس أمن إسرائيلي، فيما تم "تحييد المنفذ".

وقالت "نجمة داود الحمراء"، إنه رود بلاغ على الخط الساخن في منطقة القدس، حول إصابة بعملية طعن في محطة القطار الخفيف في "جفعات همباتار".

وأوضحت أن المسعفون قدموا العلاج الطبي ونقلوا المصاب إلى مستشفى "هداسا"، مشيرةً إلى أن إصابته طفيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، استنفارًا لقوات كبيرة من الشرطة (الإسرائيلية) والأجهزة الأمنية، في مكان الحادثة.

وخلال أغسطس/ آب الماضي، نفذ المقاومون 859 عملاً مقاوماً، وأسفرت عن مقتل 5 (إسرائيليين)، وإصابة 58 جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى 37 قتيلاً.