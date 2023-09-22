أبو زهري يعود المصور أبو عمرة أثناء علاجه بتركيا

زار القيادي في حركة حماس ورئيس الدائرة السياسية في الخارج الدكتور سامي أبو زهري الصحفي أشرف أبو عمرة، الذي يخضع للعلاج في إحدى المستشفيات التركية، بعد إصابته في يده خلال تغطية اشتباكات الشباب الثائر مع قوات الاحتلال على السلك الفاصل شرق خانيونس.

واطلع أبو زهري على مجريات العلاج وعبر عن تقديره للصحفي أبو عمرة ونقل له تحيات قيادة الحركة، وتمنى له الشفاء العاجل.

وأشاد أبو زهري بشجاعة ومهنية أبو عمرة التي يشهد بها الجميع، مذكرا بحصوله على عدة جوائز محلية ودولية على تغطياته المصورة للأحداث في قطاع غزة.