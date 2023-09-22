مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بقرية مصمص بالداخل المحتل

قتل الشاب محمد جمال إغبارية في جريمة إطلاق نار بقرية مصمص بالقرب من مدينة أم الفحم في منطقة وادي عارة، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، تعرض الشاب محمد جمال إغبارية، في العشرينيات من العمر، لجريمة إطلاق نار من قبل جناة مجهولين في مدخل قرية مصمص، واخترقت عدة رصاصات القسم العلوي من جسده، ولم يكن أمام الطاقم الطبى سوى إقرار وفاته في المكان على الفور.

وأغلق عدد من سكان قرية مصمص الشارع بعد مقتل الشاب إغبارية احتجاجا على الجريمة واستشراء جرائم القتل في البلدات العربية.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين وتفاصيل وخلفية الجريمة.

169 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 169 قتيلا بينهم 11 امرأة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 14 شخصا في الداخل المحتل، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها لإطلاق نار.

المصدر: عرب٤٨