تشييع جثمان الشهيد عبد الله أبو الحسن في جنين

شيعت جماهير فلسطينية ظهر اليوم الجمعة، الشهيد عبد الله أبو الحسن (18 عامًا)، الذي ارتقى متأثرًا بجراحة الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بلدة كفر دان بمدين جنين شمال الضفة الغربية.

وشارك المئات بتشييع جثمان الشهيد "أبو الحسن" وسط صيحات وهتافات منددة بزيادة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في ظل الصمت الدولي.

وباستشهاد "أبو الحسن"، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام إلى 253 شهيداً، بينهم 205 شهداء من الضفة الغربية والقدس، و4 شهداء من الداخل المحتل، و44 شهيداً من قطاع غزة.