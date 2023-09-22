اتحاد العاملين بالضفة: لن نتنازل عن حقوقنا مهما كانت

قال اتحاد العاملين العرب بالضفة الغربية، اليوم الجمعة، إننا نسعى إلى تحقيق القوة في ظل تعقيدات الإدارة العليا وتنكرها لأبجديات الحقوق العمالية، مُشددًا: "لن نتنازل عن حقوقنا مهما كانت؛ ولن نسامح بفلس واحد حسمته إدارة الوكالة من قوت أبنائنا وعوائلنا".

وأكد "اتحاد العالمين" في بيانٍ تلقته "الرسالة نت"، أن جميع الخيارات مفتوحة وستحمل في الأسابيع القادمة إجراءات سوف يتم الاتفاق عليها داخل الاتحاد لتطبيقها على الأرض.

وشدد الاتحاد أن الموظفين لن ينسوا حقوقهم ولن يفرّطوا بها وبمبادئهم مهما طال الزمن.

وأشار إلى السعي لحل كل القضايا المفصلية والمطالب الثابتة ومظالم العاملين جميعها بالحوار البناء الذي يفضي إلى إنهاء الأزمة في إقليم الضفة الغربية، موضحًا أن الاتحاد له الحق في اتخاذ الإجراءات والخطوات النقابية.

ولفت "اتحاد العاملين"، إلى أن انتهاء فترة الشهور الثلاثة بعد تعليق الإضراب، ووفق التفاهمات التي جرت آنذاك فإن المهلة المقدمة انتهت، مؤكدًا أن الاتحاد في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع النقابي ، ودراسة الخيارات المتاحة.

ويطالب اتحاد العاملين بزيادة رواتب الموظفين في مرافق "أونروا" بالضفة الغربية، والتراجع عن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة الوكالة بحق أعضاء الاتحاد، ومنها الخصومات المالية والتهديدات والوقف عن العمل.