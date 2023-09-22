بالفيديو| إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين ظهر اليوم الجمعة، بالرصاص المطاطي والاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في عدة مناطق بالضفة الغربية.

ففي قلقيلية، أفادت مصادر محلية بإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المطاطي، وأخرى بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق المدينة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب المدينة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وامتدت المواجهات لكلٍ من بلدتي بيت دجن وقريوت وخربة طانا، إثر قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقال منسق لجنة مواجهة الاستيطان في خربة طانا شرقي نابلس ثائر، إن قوات الاحتلال أطلقت 50 قنبلة غاز صوب المواطنين، وقمعت تواجدهم قرب بركة المياه في طانا الفوقا.

وأشار إلى استمرار التوتر في طانا وسط إجبار الأهالي على الابتعاد عن بركة المياه، التي يطمع المستوطنون بالسيطرة عليها.

وفي الخليل، تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع إصابة شاب جراء الاعتداء عليه بالضرب من جيش الاحتلال في منطقة تل الرميدة وسط الخليل، وجرى نقله إلى مستشفى عالية.

وتشهد عدة مناطق في الضفة أيام الجمعة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، والتي تنتهي غالبا بمواجهات مع قوات الاحتلال التي تستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريق المتظاهرين.

وفي السياق، أطلق مقاومون فلسطينيون النار، ظهر اليوم الجمعة، بالقرب من مستوطنة كربات أربع في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن فلسطينيين أطلقوا النار من سيارة مسرعة على مفرق إلياس، بالقرب من مستوطنة كريات أربع بالخليل، دون وقوع إصابات.

ويجري جيش الاحتلال عمليات تمشيط بحثًا عن منفذي عملية إطلاق النار، قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل.

وعلى إثر ذلك، أفادت مصادر إعلامية، بإغلاق جيش الاحتلال مداخل مدينة الخليل، عقب عملية إطلاق النار.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس، حيث نفذ الفلسطينيون 247 عملًا للمقاومة، بينها 19 عملية إطلاق نار، في الفترة الممتدة بين 15 سبتمبر/أيلول الجاري حتى 21 من الشهر نفسه.