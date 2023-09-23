الاحتلال يغلق الضفة ومعابر غزة ويقتحم بلدة العيساوية بالقدس

أعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) فرض إغلاق شامل في الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة وذلك اعتبارا من مساء اليوم السبت، وحتى مساء الاثنين المقبل، بمناسبة ما يسمى "يوم الغفران اليهودي".

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة العيساوية شرقي القدس المحتلة حيث اندلعت مواجهات مع أهالي البلدة.

ويأتي الإغلاق (الإسرائيلي) في إطار موسم الأعياد اليهودية التي تبلغ ذروتها نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري وسط مخاوف (إسرائيلية) من عمليات فلسطينية.

وخلال الإغلاق يُمنع الفلسطينيون إلا في الحالات الطارئة من عبور الحواجز إلى أراضي الداخل المحتل، كما تمنع حركة الأفراد والبضائع من قطاع غزة وإليه.

في غضون ذلك أصيب 3 شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان وتنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين وتصاعد وتيرة الاستيطان.

الجزيرة نت