الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
252 شهيدًا فلسطينيًا منذ بداية العام 2023
23 سبتمبر 2023 . الساعة: 08:44 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/291019
متعلقات
252 شهيدًا فلسطينيًا منذ بداية العام 2023 الجاري
120 شهيداً فلسطينياً من الضفة والداخل المحتل منذ بداية عام 2023
أخبار رئيسية
الاحتلال يغلق الضفة ومعابر غزة ويقتحم بلدة العيساوية بالقدس
كتائب القسام تنظم عرضًا عسكريا في مخيم جنين وتقدم العزاء لعوائل الشهداء
9 عمليات إطلاق نار في 26 عملًا مقاومًا بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة
إصابتان بقصف (إسرائيلي) لمراصد المقاومة بالقطاع
31 إصابة برصاص الاحتلال خلال المظاهرات على حدود قطاع غزة
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
3 مدن مصرية تنجز مطلع 2024 في غزة
انفوجرافيك:
وسائل الشباب الثائر على حدود غزة
انفوجرافيك:
5 فوائد لتناول القرنفل
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل