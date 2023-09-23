التنمية بغزة توضح تفاصيل صرف المنحة القطرية لشهر 9

أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، أنه سيتم غداً الأحد صرف المنحة القطرية وفق ما صدر عن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وقالت الكحلوت في تصريح إذاعي: "دفعة المنحة لشهر 9 ستكون للجدد و10 آلاف اسم من الشؤون الاجتماعية تضاف لأول مرة وأسماء من القدامى ممن استلم أقل 41 مرة ومن استلم أكثر ولديه 5 أبناء فما فوق".

وأضافت: "تم إيقاف المسافرين حتى العودة من السفر باستثناء المرضى ومرافقيهم وألا تتجاوز مدة السفر سنة كاملة، ومن لديهم تصريح عمل بالداخل المحتل، ومن ليس لديهم رقم جوال".

ونوهت الكحلوت إلى أن التسجيل سيكون في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من الإجراءات على الرابط وسيتم الإعلان عن التسجيل.