غضب عارم في السعودية بعد هدف رونالدو في الأهلي

ثار لاعبو أهلي جدة غضبا ضد قرار الحكم الذي أدار مواجهة الفريق أمام النصر على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة السابعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف تقدم فريقه عند الدقيقة (4)، ما دفع الألماني يايسله مدرب الأهلي، وبقية لاعبي الفريق للتوجه نحو حكم المباراة، معربين عن غضبهم من القرار.

وطالب لاعبو الأهلي، حكم المباراة بالعودة لتقنية الفيديو بسبب وجود خطأ على مدافع النصر إيمريك لابورت، الذي عرقل رياض محرز، داخل منطقة الجزاء.

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كما طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة فتح تحقيق حول كيفية استمرار اللعب في ظل وجود كثافة دخانية (من الشماريخ)، منعت ميندي (حارس الأهلي) من رؤية تسديدة كريستيانو.

وتكرر الأمر ذاته بعد الهدف الثالث للنصر، حيث احتج يايسله على حكم المباراة، الذي أمر بمواصلة اللعب بعد عرقلة ماني للاعب علي مجرشي في منطقة الجزاء، لتصل الكرة بعد ذلك إلى تاليسكا الذي وضع الكرة في الشباك.

وحقق النصر فوزا مثيرا على ضيفه الأهلي (4-3)، مساء الجمعة، حيث سجل "كريستيانو رونالدو (4) و(52)، وأندرسون تاليسكا (17) و(45+6) للعالمي"، بينما أحرز للراقي "فرانك كيسي (30)، ورياض محرز (50) من ركلة جزاء، وفراس البريكان (88)".