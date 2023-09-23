ما هي (الحقيبة الإلكترونية) التي أقرتها لجنة العمل الحكومي بغزة؟

كشف سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن الحقيبة الرقمية للمعاملات والمستندات التي تمكن المواطن من الحصول على شهادات رسمية إلكترونية موثقة بدلًا من الورقية.



وأوضح معروف في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن لجنة متابعة العمل الحكومي تسعى في المرحلة الأولى من المشروع إلى تحويل 13 نوع من المعاملات والمستندات من الورقي إلى الإلكتروني، وتستهدف المرحلة الأولى كلًا من وزارة التعليم والصحة والداخلية والمحاكم الشرعية وسلطة الأراضي.



وأشار إلى أن المعاملات تتمثل في إصدار بطاقة هوية وشهادة زواج وطلاق وشهادة طابو وحسن سير وسلوك وغيرها، فيمكن للمواطن الحصول على الوثيقة الرسمية الإلكترونية المزودة بقارئ إلكتروني للتحقق من مصداقيتها بمجرد إصدارها من الجهات الرسمية.



وقال معروف " وزارة الاتصال والتكنولوجيا ستنتهي من المرحلة البرمجية في مدة أقصاها شهر ونصف وبعد ذلك يمكن للمواطن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بشرط أن يكون لديه حساب على نظام الدخول الموحد".



وشرعت لجنة العمل الحكومي في هذا المشروع لتوفير الوقت والجهد والتكاليف، وذلك للتسهيل على المواطن للحصول على الخدمات المحوسبة والوثائق الرسمية بشكل دائم وسهل.